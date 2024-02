MN - Buriani: "La nuova proprietà rossonera è imprevedibile: penso debba continuare con Pioli"

vedi letture

Momento molto positivo per il Milan che, dopo la striscia positiva di risultati in campionato, si è confermato anche in Europa vincendo nettamente l'andata dei playoff di Europa League contro il Rennes per 3-0. Per gli uomini di Pioli, però, non c'è spazio per il riposo: domani sera alle 20.45 il Diavolo sarà ospite del Monza all'U-Power Stadium per la venticinquesima giornata di Serie A. La redazione di MilanNews.it ha intervistato in esclusiva il doppio ex della gara Ruben Buriani.

Le parole di Buriani su Pioli e le scelte della società: "La nuova proprietà è imprevedibile: vedasi quanto accaduto con Maldini e Massara. Sicuramente si aspettano alcuni risultati in Europa League e i rossoneri qualificati in Champions. Io penso che il Milan debba continuare con Pioli, per quello che ha dimostrato e per quanto ancora di positivo potrebbe costruire nel tempo e negli anni che verranno. Ad ogni modo, a febbraio, non è tempo di pensare a cambi in panchina”.