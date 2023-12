MN - Buriani: "Non so cosa sia successo con gli infortuni al Milan, c'è stato un periodo con i giocatori contati"

vedi letture

Riguardo all’imminente sfida tra Milan e Monza, abbiamo intervistato telefonicamente in esclusiva Ruben Buriani, doppio ex della sfida. Ecco le sue parole.

Il Milan può puntare ancora realisticamente allo scudetto?

“Finché la matematica non ti condanna, puoi puntare a tutto quello che vuoi. Diciamo che, senza Champions, ora un obiettivo può essere andare il più in fondo possibile in Europa League”.

E in campionato?

“In campionato mi aspetto un Milan che lotti per i primi quattro posti. L’organico c’è, è strutturato per vincere”.

Cosa è andato invece storto in questa stagione?

“A parte che manca ancora tanto. Detto ciò, gli infortuni. Non so cosa sia successo, bisogna esserci dentro per capire. Però c’è stato un periodo che il Milan ha avuto i giocatori praticamente contati. Il problema è facilmente spiegabile”.