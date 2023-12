MN - Buriani: "Palladino allenatore giovane e con idee ben chiare. Ha futuro per una grande squadra"

Riguardo all’imminente sfida tra Milan e Monza, abbiamo intervistato telefonicamente in esclusiva Ruben Buriani, doppio ex della sfida. Ecco le sue parole.

Come vedresti Palladino sulla panchina del Milan in futuro?

“Per me Palladino ha dimostrato di essere un allenatore giovane, ma con le idee ben chiare, oltre che nuove. Ha sicuramente futuro come tecnico su una panchina di una grande squadra”.