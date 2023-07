MN - Buriani su Pioli: "4-3-3 quasi certo, ma sarà tutto più imprevedibile"

Ruben Buriani è stato intervistato in esclusiva da MilanNews.it. L'ex rossonero ha parlato del probabile nuovo assetto tattico del Milan: "4-3-3? Sì, secondo me il Milan passerà a quel tipo di assetto. Anche se con Pioli, specie a livello offensivo, non esistono posizioni definite. È tutto molto più ibrido è imprevedibile”.