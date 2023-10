MN - Burn: "Del Milan mi piace Leao e sono un grande fan di Theo Hernandez"

Il terzino sinistro del Newcastle Dan Burn ha parlato in esclusiva a MilanNews.it di Leao e Theo Hernandez. In campo per tutti i 90 minuti a San Siro nello 0-0 tra i rossoneri e i Magpies, l'inglese ammette che "il Milan meritava di vincere". Queste le sue dichiarazioni:

Dan, c'è stato un giocatore del Milan in particolare che ti ha impressionato tre settimane fa?

"Mi piace Leao anche se magari in fase di non possesso può fare di più (ride, ndr) ma con la palla è molto rapido. Poi sono un grande fan del terzino sinistro Theo Hernandez, un giocatore molto rilassato in campo che poi quando ha la palla va velocissimo. Che qualità".