MN - Cabella: "Giroud, ascesa sfolgorante. Contentissimo che sia arrivato così in alto"

La redazione di MilanNews.it ha intervistato in esclusiva Rémy Cabella, ex compagno di squadra di Olivier Giroud ai tempi del Montpellier. Insieme allo Stade de la Mosson hanno vinto la Ligue 1 nella stagione 2011/12. Di seguito le dichiarazioni del centrocampista, oggi al Lille:

Buongiorno Rémy, lei e Giroud siete stati i grandi protagonisti del Montpellier campione di Francia nel 2012. Quell'anno l'attuale attaccante rossonero segnò la bellezza di 25 gol. Cosa pensi di quello che è riuscito a fare da allora?

"Olivier ha avuto un'ascesa sfolgorante e sono molto fiero del suo percorso. Sono contentissimo che sia arrivato così in alto. Non è stato facile, ha passato momenti difficili. Ma lui ha tenuto duro e vorrei fargli i miei complimenti. Ha fatto tanta strada e può essere fiero di se stesso. Gioca in un grande club come il Milan e anche in nazionale fa sempre bella figura. È davvero un grande giocatore. Io lo seguo sempre e comunque, ho davvero tanto rispetto per lui...".