MN - Cabella: "Giroud sa da dove viene, non ha mai mollato. Quest'anno gli auguro di fare almeno 18 gol"

La redazione di MilanNews.it ha intervistato in esclusiva Rémy Cabella, ex compagno di squadra di Olivier Giroud ai tempi del Montpellier. Insieme allo Stade de la Mosson hanno vinto la Ligue 1 nella stagione 2011/12. Di seguito le dichiarazioni del centrocampista, oggi al Lille:

Il fatto che sia esploso abbastanza tardi, a 25-26 anni, è il motivo per cui gioca ancora a questi livelli alla soglia dei 37 anni?

"Sì, lui sa da dove viene e non ha mai mollato. Come ho detto, ha passato dei momenti non facili, la gente parlava tanto di lui... non voglio nemmeno entrare nei dettagli. Lui però si è concentrato solo sul calcio e alla fine avuto una grande carriera. Nonostante la sua età e il fatto che il fine carriera si sta avvicinando, non è ancora finita. E sono sicuro che fino alla fine darà sempre tutto, senza mollare. Questo è Olivier".

L'anno scorso ha segnato 18 gol. Può fare ancora meglio quest'anno secondo lei?

"Può sempre far meglio soprattutto perché gioca in una buona squadra. Gli auguro di farne almeno 18...".