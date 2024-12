MN - Calabria arrabbiatissimo al cambio: esce ignorando Fonseca. L'allenatore lo rincorre invano

Al cambio con Emerson Royal, Davide Calabria è uscito tra i fischi di San Siro. Non si è, come solitamente accade, avvicinato a Fonseca per la classica stretta di mano post sostituzione, ma, proprio per evitare l'incontro con l'allenatore, ha costeggiato la panchina sui limiti dell'area tecnica. Fonseca lo ha rincorso per salutarlo, ma Calabria non lo ha degnato di uno sguardo. Il tecnico rossonero è riuscito solo a dargli una pacca sulla spalla senza, però, ricevere risposte in cambio. Evidente l'arrabbiatura di Calabria per il risultato, per i fischi ricevuti e per il cambio.