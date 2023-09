MN - Calabria: "Il derby è un'emozione forte. Seconda stella? Sarebbe un sogno. E sulla Nazionale..."

Intervenuto direttamente dal palco della premiazione del Fair Play Gentlemen, Davida Calabria ha parlato così.

Come si vive un derby da capitano?

"E' un'emozione forte un derby in generale, è una partita sentita, dove aspetta come sempre una grande sfida. Mi auguro che entrambe le squadre diano tutto e che ci sia rispetto, è sempre stata una partita importante".

Quanto è grande la voglia di riconquistare la seconda stella?

"Sarebbe un sogno, è un obiettivo, sarebbe un valore aggiunto".

Quanto è grande la voglia di riconquistare la Nazionale?

"Non ho fretta di quello (ride, ndr)".

Sulla sfida con Dimarco...

"Io ormai gioco centrocampista, ma in qualche modo ci incontreremo"