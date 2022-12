MN - Calcoen punta su Vranckx: "Il Milan se lo potrà godere, questo è certo"

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

Intervistato in esclusiva da Milannews.it, Pieter-Jan Calcoen, giornalista di Het Nieuwsblad, ha rilasciato queste parole sul centrocampista rossonero Aster Vranckx: "Per noi in Belgio Aster è un numero 8. Ha il passo per arrivare da un'area all'altra, box to box. Il Milan se lo potrà godere, questo è certo".

