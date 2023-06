MN - Caliendo: "Milinkovic-Savic al Milan? A due in mezzo con Pioli potrebbe far bene"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Antonio Caliendo, procuratore sportivo, si è così espresso in esclusiva a MilanNews.it su Milinkovic-Savic al Milan: “Non so quanto ci sia di reale, ma il serbo ha finito il suo ciclo con la Lazio. A due in mezzo con Pioli potrebbe fare bene. Tra l’altro, fu proprio Pioli il suo primo tecnico in Italia alla Lazio”.