MN - Calori manda Romero: "Stando a contatto coi grandi potrebbe diventare utile"

Alessandro Calori, ex allenatore della Primavera della Lazio dove ha incrociato Luka Romero, nuovo volto del Milan di Stefano Pioli, ha parlato del nuovo acquisto rossonero in esclusiva ai microfoni di MilanNews.it. Queste il pensiero dell'ex tecnico: "Non so se possa trovare spazio ma so che è un ragazzo classe 2004 che ha tanta voglia di dimostrare, stando a contatto con i grandi potrebbe diventare utile, piano piano, senza dargli una grandissima responsabilità iniziale. E’ un ragazzo che, se non perde l’ entusiasmo e la voglia di emergere, può venir fuori come un bel prototipo di calciatore"