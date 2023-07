MN - Calori racconta Romero: "E' un giocatore mentalizzato"

Alessandro Calori, ex allenatore della Primavera della Lazio dove ha incrociato Luka Romero, nuovo volto del Milan di Stefano Pioli, ha parlato del nuovo acquisto rossonero in esclusiva ai microfoni di MilanNews.it. Questo il resoconto delle caratteristiche principali dell'argentino secondo il suo vecchio tecnico: "Luka Romero è un giocatore mentalizzato, in possesso di buona tecnica individuale, molto bravo nel breve, nell’uno contro uno, normotipo”