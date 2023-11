MN - Camarda espulso in Youth League. La squalifica vale anche in Champions? Ecco cosa dice il regolamento

Dopo l'esordio di ieri sera contro la Fiorentina, la prima convocazione per Francesco Camarda in Champions League dovrà per forza essere rimandata. Il baby talento della Primavera è stato espulso nell'ultima gara di Youth League, dove i rossoneri, prima della sosta, hanno vinto contro il Paris Saint-Germain. Il classe 2008, dunque, non potrà nè andare in panchina contro il Borussia Dortmund con i compagni di categoria, nè in Champions League sempre contro i giallo-nero propro a causa della squalifica.

Minuto 83 di Milan-Fiorentina: Francesco Camarda subentra al posto di Jovic e riscrive tutti i record del Milan e della Serie A. L'attaccante rossonero a 15 anni, 8 mesi e 15 giorni, batte il record di Wisdom Amey come più giovane esordiente in Serie A. Il numero 73, entrato sorridente, evidentemente emozionato, con San Siro che lo ha acclamato con un boato, ha tolto anche il primato nel club rossonero a Paolo Maldini, che esordì in A nel 1985 a 16 anni, 6 mesi e 25 giorni.