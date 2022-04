MN - Cammarata: "Milan ha dimostrato maturità, deve uscire da questo momento"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

L'ex attaccante Fabrizio Cammarata è stato intervistato in esclusiva ai microfoni di MilanNews.it. Cammarata si è così espresso sul momento del Milan: "Nelle ultime partite non è riuscito a segnare ma si parla perlopiù di episodi. Il Milan, in passato, ha dimostrato grande maturità e ora deve uscire da questo momento non facile. Detto questo, parliamo di un campionato talmente strano che tutte le protagoniste hanno vissuto fasi altalenanti".