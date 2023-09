MN - Camolese elogia Pioli: "È un bravissimo allenatore"

vedi letture

Con il mercato ormai concluso e il campionato già giunto alla sua terza giornata, il Milan si è ormai tuffato nella nuova stagione e lo ha fatto anche molto bene. In merito all'estate rossonera e all'inizio di Serie A, la redazione di MilanNews.it ha intervistato in esclusiva l'ex allenatore del massimo campionato italiano Giancarlo Camolese. Ecco le sue dichiarazioni.

Signor Camolese, secondo lei il Milan si è rinforzato o indebolito dopo le partenze di Tonali, Brahim Diaz e Ibrahimovic e gli arrivi di Pulisic, Loftus-Cheek, Okafor e compagnia?

"A me sembra che in linea di massima il Milan si sia rinforzato però è un po' presto per il giudizio. Ci sono tanti giocatori nuovi che avranno bisogno di un pò di tempo e un pò di pazienza. Però insomma Pioli è un bravissimo allenatore e tutti questi nuovi giocatori alla fine daranno il loro contributo. Hanno già iniziato bene perché andare a vincere a Bologna non era facile. Ma quando ci sono i risultati l'inserimento per i nuovi è anche più facile."