MN - Camolese: "Pioli è un bravo allenatore ma può capitare un momento negativo"

MilanNews.it

© foto di © DANIELE MASCOLO

Giancarlo Camolese, ex calciatore e allenatore, ha rilasciato un'intervista a MilanNews.it soffermandosi anche su Stefano Pioli: “Sarebbe sbagliato mandare via Pioli. È un allenatore bravo che ha dimostrato in tante occasioni il proprio valore. Può capitare un momento negativo ed è necessario uscirne. Per farlo però non bisogna mettere in discussione l’allenatore ma quei tanti giocatori che non stanno offrendo le prestazioni che possono fare”.