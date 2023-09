MN - Camolese su Pulisic: "Una certezza, ha esperienza ad alto livello. Il Milan gli può dare continuità"

Con il mercato ormai concluso e il campionato già giunto alla sua terza giornata, il Milan si è ormai tuffato nella nuova stagione e lo ha fatto anche molto bene. In merito all'estate rossonera e all'inizio di Serie A, la redazione di MilanNews.it ha intervistato in esclusiva l'ex allenatore del massimo campionato italiano Giancarlo Camolese. Ecco le sue dichiarazioni.

Pulisic è andato in gol al debutto come Van Basten, Weah e Sheva. Cosa pensa dell'impatto dell'americano?

"Pulisic è un ottimo giocatore, d'altronde non è che vai in società come il Chelsea se non hai qualità. Probabilmente per lui era venuto il momento di cambiare per giocare con più continuità, cosa che il Milan gli può dare. È una certezza perché è il giocatore che aveva alle spalle più esperienza ad alto livello."