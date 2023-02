MN - Camolese sull'esclusione di Leao: "Dipende da tanti fattori, non sta rendendo per come dovrebbe"

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

Giancarlo Camolese, ex calciatore e allenatore, ha rilasciato un'intervista a MilanNews.it soffermandosi anche su Rafael Leao: “Il passaggio alla difesa a tre non è correlato all’esclusione di Rafael Leao. Tutti consideriamo il giocatore bravissimo ma adesso non sta rendendo per come dovrebbe. La sua esclusione secondo me dipende solo da questo fattore”.