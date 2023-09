MN - Camolese: "Vanno fatti i complimenti allo scouting che ha notato Reijnders, sarà utilissimo"

Con il mercato ormai concluso e il campionato già giunto alla sua terza giornata, il Milan si è ormai tuffato nella nuova stagione e lo ha fatto anche molto bene. In merito all'estate rossonera e all'inizio di Serie A, la redazione di MilanNews.it ha intervistato in esclusiva l'ex allenatore del massimo campionato italiano Giancarlo Camolese. Ecco le sue dichiarazioni.

Tijjani Reijnders era già un idolo dei tifosi prima di sbarcare a Milano ma grazie alle sue prestazioni e quel sorriso contagioso lo è diventato ancora di più. Giudizio sull'ex Alkmaar?

"Con l'olandese lo scouting ci ha visto proprio bene perché non giocava in una delle prime tre squadre olandesi come Ajax, PSV e Feyenoord. Sarà un giocatore utile e via via si vedranno anche gli altri. I rossoneri sono dentro tante competizioni e una squadra come il Milan deve sempre provare a vincere. Alla fine ci sarà spazio per tutti."