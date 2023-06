MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

Dario Canovi, procuratore sportivo, ha rilasciato un'intervista a MilanNews.it parlando anche di Charles De Ketelaere: "Per me il Milan non ha sbagliato a investire su di lui. Ma, in generale, mi aspetto che RedBird operi nello stesso modo: investimenti su calciatori giovani, per creare una base longeva nel tempo".