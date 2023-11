MN - Canovi: "Facile parlare dopo, ma questa estate nutrivo dubbi sul mercato del Milan"

Questo il commento di Dario Canovi, procuratore e intermediario di mercato, estrapolato dalla sua intervista in esclusiva sul sito di MilanNews.it: "Ero una voce fuori dal coro, ma già da questa estate nutrivo dei dubbi sul mercato del Milan. Nessuno discute la qualità dei giocatori, mi è sembrato però si volesse puntare dritti per dritti su una base cosmopolita, in Serie A non è una strategia vincente e lo si può notare dal periodo attuale di flessione del Milan".