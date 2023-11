MN - Canovi: "Favorevole al ritorno di Ibra, ma dovrà essere umile"

E' intervenuto in esclusiva sul sito di MilanNews.it, Dario Canovi, intermediario e procuratore sportivo che ha voluto dire la sua sul ritorno di Zlatan Ibrahimovic al Milan: "Conosco la personalità di Zlatan e in questo momento è un bene per il mondo Milan. Però attenzione, non è più un calciatore, dovrà calarsi nel nuovo ruolo con umiltà e voglia di imparare perchè non è più lui a scendere in campo per risolvere le cose".