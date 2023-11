MN - Canovi: "Il Milan a gennaio potrebbe fare un mercato importante"

vedi letture

Intervenuto in esclusiva sul sito di MilanNews.it, queste le parole del procuratore sportivo ed intermediario di mercato, Dario Canovi: "Da quello che so il Milan sarà una delle squadre intenzionate a fare molte operazioni nel mercato di gennaio. Per i rossoneri non si tratterebbe di un mercato di riparazione, potrebbe anche essere inteso così ma l'area scouting sta lavorando molto intensamente, tra gennaio e giugno potrebbero esserci delle svolte decisive".