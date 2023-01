MN - Canovi: "Milan, che occasione sprecata contro la Roma. Pioli ha sbagliato i cambi"

MilanNews.it

© foto di © DANIELE MASCOLO

In merito alla corsa scudetto del Milan, l'agente FIFA Dario Canovi ha dichiarato a Milannews.it: "Domenica il Milan ha perso una grande occasione, fino all'80esimo aveva in pugno la partita. Nessuno è perfetto, nemmeno un allenatore così bravo come Pioli. Ha sbaglio nei cambi, ci vorrebbe una palla di vetro per prevedere gli errori. E' finita con un 2-2 che sicuramente il Milan non meritava, anzi, meritava di vincere. Ora tutto dipenderà dal Napoli: io credo che riuscirà a fare risultato contro la Juventus che gioca il più brutto calcio d'Italia, ma ha una difesa di quelle che Allegri sa mettere su. Il Milan ha uno dei migliori scouting in Italia, sanno trovare i giocatori, hanno competenze e qualità. Penso che faranno qualche acquisto dal mercato invernale e qualche acquisto indovinato".

