MN - Canovi: "Pioli un bravo allenatore, ma tutti questi infortuni devono essere spiegati da qualcuno"

Canovi: "Pioli un bravo allenatore, ma tutti questi infortuni devono essere spiegati da qualcuno"

E' intervenuto in esclusiva sul sito di MilanNews.it, il procuratore e intermediario di mercato Dario Canovi, che ha detto così la sua sull'attuale momento di Stefano Pioli: "Non so dire se il ciclo di Pioli sia finito oppure no, credo che sia un bravo allenatore, che ha fatto bene in questi anni sotto gli occhi di tutti. Devo ammettere però che nel Milan ci sono troppi infortunati di tipo muscolare, si dovrebbe approfondire la cosa. Qualche domanda, in società, se la saranno sicuramente posta".