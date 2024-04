MN - Canovi: "Stagione del Milan estremamente positiva. Inter più forte quest'anno"

Ai microfoni di MilanNews l'agente di Thiago Motta, Dario Canovi, ci dice la sua sulla stagione attuale dei rossoneri, entrati nella fase decisiva della stagione con in palio l'Europa League e un secondo posto che dopo il periodo complicato di novembre sarebbe il risultato migliore possibile:

Da uomo di calcio come valuta la stagione del Milan?

"Estremamente positiva. Non era cominciata benissimo ma essere secondi dietro a questa Inter non può essere considerato un fallimento. I nerazzurri sono i più forti quest'anno, poi non sempre si può vincere".

Il problema è proprio questo: arrivare secondi dietro ai rivali storici

"È vero e posso capirlo (ride, ndr). D'altronde avevo un padre milaniste e tutti i cugini interisti, sono nato in queste cose".