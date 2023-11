MN - Canovi su Jovic: "Incomprensibile aver scommesso su di lui"

Questo un breve estratto estrapolato dall'intervista in esclusiva sul sito di MilanNews.it fatta al procuratore ed intermediario sportivo, Dario Canovi: "La chiave offensiva del Milan? Conoscevo Okafor e spero venga aspettato, è moderno e duttile mi piace molto. Discorso diverso per Jovic, già a Madrid fallì la sua occasione, a Firenze invece ha sempre trovato grandi difficoltà e non ho compreso la scelta dei rossoneri fatta in estate su di lui. Il serbo soffre Giroud, così come a Madrid soffriva Benzema".