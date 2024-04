MN - Canovi su Saelemaekers: "Gioca con continuità e nella zona ideale. È riconoscente a Motta"

Ai microfoni di MilanNews l'agente di Thiago Motta, Dario Canovi, ci dice la sua su Alexis Saelemaekers, giocatore che sta facendo bene a Bologna e ancora di proprietà del Milan. Il belga è fin qui schierato spesso e volentieri come esterno sinistro dal tecnico italo-brasiliano. Per l'estate potrebbe essere la chiave per arrivare a Joshua Zirkzee:

Il valore di Zirkzee si assesta sui 60 milioni

"Il prezzo lo fa il mercato, per cui se ci sono club disposti a pagare tanto, allora tanto vale. Altrimenti il suo valore sarà quello del migliore offerente. Sempre che il Bologna sia disposto a cederlo".

Saelemaekers potrebbe essere una contropartita. Il belga, tra l'altro, con Motta sta trovando una certa continuità a sinistra

"Anche lui ha parlato molto bene di Thiago in un'intervista, ha detto che gli deve tanto. Per cui mi fermo alle parole del giocatore che sono le più importanti. Certo è che Saelemaekers era già un giocatore importante anche prima di arrivare al Bologna. Giocando con continuità ed evidentemente nella zona ideale lo sta aiutando a crescere".

