MN - Canovi su Zirkzee: "È da top club ma occhio. Se il Bologna va in Champions..."

vedi letture

Ai microfoni di MilanNews l'agente di Thiago Motta, Dario Canovi, ci dice la sua su Joshua Zirkzee e di come l'attaccante olandese sia migliorato sotto la guida del tecnico italo-brasiliano:

Al di là dei risultati e del gioco è impressionante come alcuni giocatori siano notevolmente migliorati da inizio stagione. Partendo da Zirkzee, obiettivo numero uno del Milan

"Lo ha indubbiamente migliorato, ma non ci sarebbe nemmeno bisogno che lo dica io perché parlano i numeri prima di quest'anno ma soprattutto il fatto che lo ha riconosciuto lo stesso giocatore. Andando via Arnautovic, Thiago l'ha investito di una grande responsabilità e lo ha fatto crescere più in fretta. E quando giochi sempre, maturi esperienza".

È lui l'obiettivo numero uno dell'attacco del Milan. Può essere l'uomo giusto?

"Sicuramente è da grande squadra. E ha ancora margini di miglioramento".

Il valore si assesta sui 60 milioni

"Il prezzo lo fa il mercato, per cui se ci sono club disposti a pagare tanto, allora tanto vale. Altrimenti il suo valore sarà quello del migliore offerente. Sempre che il Bologna sia disposto a cederlo".

C'è questa eventualità?

"Dipende da come finisce il campionato. Un Bologna senza Champions è un conto, un Bologna in Champions è un altro discorso".

Saelemaekers potrebbe essere una contropartita. Il belga, tra l'altro, con Motta sta trovando una certa continuità a sinistra

"Anche lui ha parlato molto bene di Thiago in un'intervista, ha detto che gli deve tanto. Per cui mi fermo alle parole del giocatore che sono le più importanti. Certo è che Saelemaekers era già un giocatore importante anche prima di arrivare al Bologna. Giocando con continuità ed evidentemente nella zona ideale lo sta aiutando a crescere".