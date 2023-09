MN - Canuti: "Maignan? Non esistono più le bandiere, può succedere di tutto oppure niente"

Il Derby della Madonnina è sempre più vicino e per questo la redazione di Milannews.it ha intervistato il doppio ex Nazzareno Canuti, ex difensore di Inter (1975-1982) e Milan (1982-1983). Ecco le sue parole:

Le parole di Maignan dal ritiro della Francia in merito al suo futuro ti riecheggiano alla memoria la telenovela Donnarumma?

“Il caso emblematico di come funzioni il calcio di oggi, dove tutti vogliono andare in Arabia, è stato il comportamento di Lukaku con l’Inter. Per cui la mia risposta è mai dire mai. Potrebbe accadere tutto, come niente. Non esistono calciatori che restano in una squadra per sempre, se la domanda questa”.