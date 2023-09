MN - Canuti su Jovic: "Se ti prende il Milan è perché vali e hai dimostrato qualcosa di speciale, altrimenti ti mandano via"

Il Derby della Madonnina è sempre più vicino e per questo la redazione di Milannews.it ha intervistato il doppio ex Nazzareno Canuti, ex difensore di Inter (1975-1982) e Milan (1982-1983). Ecco le sue parole:

Il Milan ha oggettivamente Giroud non al top per il colpo subito alla caviglia con la nazionale…

“Per me Giroud stringerà i denti e ci sarà. In ogni caso, ci sarebbe Jovic. Ho letto diverse critiche. Io penso che, se ti prende il Milan, è perché vali. Anche se vieni acquistato last minute. Nella squadra di Pioli non esiste proprio il concetto di ripiego. Se fai parte dell’organico del Diavolo è perché hai dimostrato qualcosa di speciale. Altrimenti ti mandano via”.