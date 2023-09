MN - Canuti sulla difesa del Milan: "Il gol contro il Torino da evitare, ma siamo solo all'inizio. Vedo l'Inter leggermente meglio dietro, poi manca Tomori..."

Il Derby della Madonnina è sempre più vicino e per questo la redazione di Milannews.it ha intervistato il doppio ex Nazzareno Canuti, ex difensore di Inter (1975-1982) e Milan (1982-1983). Ecco le sue parole:

Alcune critiche sono giunte anche al reparto arretrato del Milan. La difesa rossonera è di tuo gradimento?

“Sì, il gol preso contro il Torino si poteva evitare. Però c’è l’attenuante sul fatto che siamo solamente all’inizio. Ci sta che tutto non sia ancora rodato perfettamente e che Pioli provi più situazioni diverse a livello offensivo. Ecco: sulla retroguardia, in termini di condizione, l’Inter ha un leggero vantaggio. Non avere Tomori non è un fattore tatticamente da sottovalutare in casa Milan”.