MN - Capello: "Andiamo in campo e vinciamo: questo fu il mantra della prima presentazione alla squadra"

Intervenuto dal palco dell'evento Milano Football Week, Fabio Capello ha parlato così del suo Milan: "Avevamo vinto il campionato da imbattuti e andammo a Foggia contro Zeman. Senti dire da alcuni giocatori del Foggia: tutto qui questo grande Milan? Il portiere del Foggia nel primo tempo aveva fatto il pallonetto a Van Basten e dissi ai ragazzi nello spogliatoio: “vi state accorgendo che ci stanno prendendo in giro? Entrate in campo e fate vedere chi siete”Da 2-1 a fine primo tempo fini 8-2”.

Sempre sui rossoneri: "I giornali parlavano di me come uno yes Man. Ma quello mai. Sono orgoglioso di fare le cose senza fare il lecchino: vinco o perdo secondo le mie idee. Fu semplicissimo mettere in moto il mio Milan. Sacchi diceva che quella squadra non era più motivata perché avevano raggiunto il top. Io gli dissi che meglio di voi in giro non ne trovo. Andiamo in campo e vinciamo. Questo fu il mantra della prima presentazione alla squadra. Andiamo in campo e vinciamo dimostrando che quello che dicono non è vero”.