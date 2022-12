MN - Capello commenta il Mondiale dei francesi: "Giroud è in forma, sarà incazzato per la sostituzione. Theo? A causa di Mbappe..."

MilanNews.it

Intervistato dalla redazione di MilanNews.it, Fabio Capello ha parlato così del Mondiale di Theo Hernandez e Giroud: "Giroud è in forma, sarà incazzato per la sostituzione. Theo è a posto, ci saranno. Giroud ha fatto un grande Mondiale, Theo un buon Mondiale ma stava con il freno a mano tirato perché non poteva andare a toccare lo spazio occupato da Mbappe. Ha fatto un Mondiale di attenzioni e a questo livello gli è servito molto, ha superato un bell'esame".