© foto di www.imagephotoagency.it

Intervistato dalla redazione di MilanNews.it, Fabio Capello, ex allenatore rossonero, ha commentato questi primi mesi al Milan di Charles De Ketelaere: "De Ketelaere è spaesato. Vorrebbe fare tanto, ma lo fa ad un ritmo basso. Quando uno è spaesato non riesce ad esprimersi come vorrebbe".