MN - Capello su Ibrahimovic: "Con lui ho fatto come con tutti gli altri. Nella vita la testa fa la differenza"

© foto di www.imagephotoagency.it

Intervistato in eslcusiva ai nostri microfoni, Fabio Capello ha parlato così di Ibrahimovic: "Io ho fatto con Ibrahimovic come ho fatto con tutti gli altri i giocatori. Il giocatore di talento impara subito e assorbe quello che gli dici, e capisce che quello che gli hai detto serve per migliorarsi. Poi ci sono quelli di medio talento e presuntuosi e lì perdi anche del tempo. Nella vita la testa fa la differenza: dipende da cosa fai, come ti comporti, l'ambizione. Io ho avuto gente di talento che si è accontentata, oppure chi al primo ostacolo si è lasciato andare. Vuoi essere preso in considerazione? Presentati, fai vedere di quello che sei capace e basta".