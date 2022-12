MN - Capello su Leao: "Deve un po' di riconoscenza al Milan, cosa che Donnarumma non ha fatto"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Intervistato dalla redazione di MilanNews.it, Fabio Capello, ex allenatore rossonero, ha parlato così in merito al rinnovo di contratto di Leao: "Se è diventato quello che è diventato lo deve al Milan, e gli deve un po' di riconoscenza cosa che non ha fatto Donnarumma. Se non esiste più riconoscenza non si può dire nulla. Il giocatore ha dimostrato di essere importante. Anche lui al Mondiale ha giocato con il freno a mano un po' tirato ma come si liberare metteva in mostra tutte le proprie qualità, che deve ancora esprimere".