MN - Capitolo infortuni, Manzo: "Sicuramente c'è qualcosa di sbagliato, ma ormai lo stress muscolare è altissimo ed è impossibile prepararsi bene"

Il Milan ha conquistato ieri i quarti di Coppa Italia, battendo 4-1 il Cagliari con una prestazione convincente, soprattutto grazie all'apporto dei giovani. I rossoneri di Pioli stanno cercando un po' di continuità per riprendersi al meglio dopo un periodo complicato. Riguardo alla vittoria del Milan in Coppa Italia contro il Cagliari e all’attualità in chiave rossonera, abbiamo intervistato telefonicamente in esclusiva Andrea Manzo, ex calciatore del Diavolo. Ecco le sue parole:

Come ti spieghi così tanti infortuni muscolari?

“Ormai è impossibile pensare di fare preparazioni estive come si deve. C’è troppo poco tempo. Le cominci e subito devi giocare trofei amichevoli dall’altra parte del mondo. Giocare ogni tre giorni, inoltre, comporta uno stress muscolare da non sottovalutare. Sicuramente Pioli e il suo staff hanno sbagliato qualcosa, ma lo scenario di partenza è questo e la società lo sa”.