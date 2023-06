MN - Caputi: "Non neghiamo l'evidenza: Milan incapace di sostituire Kessie"

MilanNews.it

La redazione di Milannews.it ha intervistato in esclusiva Massimo Caputi, giornalista e saggista.

Quali sono i nomi più papabili, ora come ora?

“La priorità del Milan è sicuramente cercare un centravanti affidabile. Tuttavia non neghiamo l’evidenza: i rossoneri non sono mai stati in grado di sostituire Kessie. La sua assenza è stata decisiva in termini di mancanza di gol in chiave scudetto. Era un giocatore determinante per Pioli”.