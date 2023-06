MN - Caputi: "Pioli non avrà più la copertura di Maldini alle spalle. Per RedBird..."

MilanNews.it

© foto di Daniele Mascolo

La redazione di Milannews.it ha intervistato in esclusiva Massimo Caputi, giornalista e saggista.

A proposito di Pioli: cosa ne pensa della sua conferma?

“Non so con esattezza cosa sia capitato tra Maldini e Pioli negli ultimi tempi. Fatto sta che adesso il tecnico rossonero non dispone più della loro 'copertura' alle spalle. Verrà giudicato sulla base dei risultati. Sembra un concetto scontato, però per RedBird non mi sembra che esistano crediti legati al passato. Non facciamo tuttavia l’errore di porre a priori il carro davanti ai buoi”.