MN - Cardinale: "Un sentito ringraziamento alla squadra che è arrivata tra le migliori 4 d'Europa. Grazie anche ai nostri fedeli tifosi"

Gerry Cardinale, numero uno di RedBird e proprietario del Milan, al termine di Inter-Milan di Champions League manda un messaggio di incoraggiamento alla squadra. Queste le sue dichiarazioni raccolte da MilanNews.it: “Un sentito ringraziamento alla nostra squadra, che può dirsi orgogliosa di essere arrivata a giocare tra le migliori 4 d'Europa in questo torneo, così come un sentito grazie va ai nostri fedeli e solidali tifosi del Milan che non rinunciano mai a rappresentare con orgoglio i colori rossoneri".