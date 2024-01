MN - Cardone avverte il Milan: "La Roma è il peggiore avversario che si possa incrociare al momento"

Riguardo all’imminente Roma-Milan e all’attualità in chiave rossonera, la redazione di MilanNews.it ha raggiunto telefonicamente in esclusiva Giuseppe Cardone, ex calciatore rossonero che ha messo in guardia la formazione di Stefano Pioli da un avversario ostico.

Da quali aspetti dovrebbe guardarsi maggiormente il Milan? “In questo momento, la Roma è il peggiore avversario che possa incrociare il Milan. Per il tipo di gioco che esprime, ma anche perché è allenata da Mourinho, uno che - nelle partite importanti - riesce sempre a metterti in difficoltà”.