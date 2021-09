MN - Cardone: "Ibra e Giroud in coppia? Bisogna capire cosa è utile alla squadra"

Per parlare della possibile coppia in attacco Ibra-Giroud, la redazione di MilanNews.it ha contattato Giuseppe Cardone, ex difensore rossonero. Queste le sue parole: "Ibrahimovic e Giorud assieme sembrerebbero una coppia difficilmente pronosticabile. Sono giocatori importanti, di caratura internazionale e con gli anni capiscono che girare un po' al largo posso aiutare per gli inserimenti degli altri creando lo spazio. Poi dipende sempre tutto dai giocatori, e a quei livelli ci deve essere la voglia e l'entusiasmo di capire cosa viene chiesto e cosa è utile alla squadra".