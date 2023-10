MN - Cardone: "Non parlerei di crisi Milan, a Napoli ottimo primo tempo"

In merito all’attualità in chiave Milan, la redazione di Milannews.it ha intervistato telefonicamente in esclusiva Giuseppe Cardone, calciatore rossonero tra il 1997 e il 1999. Ecco le sue parole:

Il tuo giudizio rispetto al Milan visto nelle recenti uscite tra campionato e Champions?

“Io non parlerei di crisi del Milan. I rossoneri visti a Napoli, per esempio, hanno disputato un ottimo primo tempo”.