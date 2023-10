MN - Cardone su Napoli-Milan: "C'è stato un crollo fisico e mentale. La mia teoria è che..."

In merito all’attualità in chiave Milan, la redazione di Milannews.it ha intervistato telefonicamente in esclusiva Giuseppe Cardone, calciatore rossonero tra il 1997 e il 1999. Ecco le sue parole:

Cosa è successo a Napoli?

“Probabilmente un crollo fisico e mentale. Io ho una mia teoria…”.

Ossia?

“Pioli è un grande allenatore e, giustamente, mira al dominio del gioco. Però, a volte, la partita in sè ti mette nelle condizioni di giocare un po’ più di rimessa. Contro Psg e Napoli, nel secondo tempo, avresti potuto fare così”.