MN - Cardone sulla questione infortuni: "E' chiaro che qualcosa non funzioni"

Riguardo all’imminente Roma-Milan e all’attualità in chiave rossonera, la redazione di MilanNews.it ha raggiunto telefonicamente in esclusiva Giuseppe Cardone, ex calciatore rossonero che si è espresso in maniera molto critica sulla problematica degli infortuni che ha tartassato la formazione di Stefano Pioli in questa prima parte di stagione, ma non solo.

Come ti spieghi i tanti infortuni muscolari che hanno subito i rossoneri? “Quest’anno, la più colpita, è stata la difesa. Ma anche nelle altre stagioni c’erano state problematiche non indifferenti in altri reparti. Sono riflessioni che bisogna fare accuratamente a freddo, perché è chiaro che qualcosa non funzioni”.