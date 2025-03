MN - Cardone: "Tare con la Lazio non ha fatto bene, ha fatto benissimo"

Igli Tare è un nome caldo per il ruolo di direttore sportivo del Milan. Un dirigente che conosce perfettamente il calcio italiano, che si è legato al nostro Paese dal 2001, quando da calciatore approdò al Brescia e che, dopo gli anni di Bologna, ha abbracciato il mondo Lazio diventandone prima calciatore e poi dirigente. Dal 2008 al 2023 è stato l'uomo mercato dei biancocelesti, portandoli ad essere una presenza fissa nel calcio europeo. Per conoscere meglio il suo operato ne abbiamo parlato con il responsabile del mercato di Repubblica nonché storica firma al seguito della Lazio, Giulio Cardone.

Come valuti il percorso di Igli Tare alla Lazio?

"Con la Lazio, relativamente al budget a disposizione in questi anni ha fatto non bene ma benissimo. Ha vinto 6 trofei e c'è una stagione, la 2019/20 dove la squadra avrebbe potuto vincere lo scudetto se non ci fosse stato il Covid. Pertanto la valutazione complessiva è molto buona".