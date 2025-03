MN - Cardone: "Tare convinto delle sue idee, non si fa condizionare dalla piazza"

Igli Tare è un nome caldo per il ruolo di direttore sportivo del Milan. Un dirigente che conosce perfettamente il calcio italiano, che si è legato al nostro Paese dal 2001, quando da calciatore approdò al Brescia e che, dopo gli anni di Bologna, ha abbracciato il mondo Lazio diventandone prima calciatore e poi dirigente. Dal 2008 al 2023 è stato l'uomo mercato dei biancocelesti, portandoli ad essere una presenza fissa nel calcio europeo. Per conoscere meglio il suo operato ne abbiamo parlato con il responsabile del mercato di Repubblica nonché storica firma al seguito della Lazio, Giulio Cardone.

Di seguito un estratto (QUI L'INTERVISTA INTEGRALE)

La stessa piazza laziale si è divisa su di lui

"Perché è convinto delle proprie idee, non si fa condizionare dalla piazza. È stato molto criticato, ci sono stati momenti difficili. E poi essendo stato legato a Lotito che è contestato a oltranza, è stato contestato anche lui. Ma è sempre rimasto coerente con se stesso. Va detto che se è stato contestato in alcuni momenti dalla piazza laziale, dall'altra parte è sempre stato apprezzato dalla critica super partes, da chi è fuori dal mondo Lazio. Perché vedevano in lui un dirigente capace di ottenere risultati eccezionali se guardiamo al rapporto budget-risultati. Perché poi ha fatto fare plusvalenze importanti e portato a casa anche i risultati sul campo".