MN - Caressa chiaro: "Difficile puntare allo Scudetto con una difesa che prende due gol a partita"

vedi letture

Fabio Caressa, giornalista di SkySport, si è così espresso in esclusiva a TuttomercatoWeb.com e a MilanNews.it sulla stagione del Milan: "Secondo me il Milan deve pensare all'Europa League. Il terzo posto è abbastanza consolidato e mi sembra difficile puntare alle prime due posizioni con una difesa che prende due gol a partita".

Pioli sarebbe da confermare in caso di vittoria dell'Europa League?

"Sedondo me Pioli è da confermare in questo momento, poi a fine campionato, in base ai risultati che otterrà, ci saranno da fare delle valutazion".